وفاة كويتية بعد تناولها حبوب تخسيس روجتها الدكتورة خلود

أثير جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة عروسة كويتية قبل حفل زفافها ،إثر تناولها حبوب للتنحيف كانت قد روجت لها الكويتية الدكتورة خلود عبر منصتها السناب شات.



ولقيت الكويتية تدعى فاطمة الزهراء 20 عاماً، مصرعها قبل حفل زفافها بساعات إثر تناولها حبوب تخسيس روجت لها إحدى المشاهير عبر حسابتها الشخصية، وكان الآخرين ربطوا وفاة الفتاة بالدكتورة خلود في ظل دخول الأخيرة بسجال وحرب تصريحات مع الطبيب محمد الصفي الذي اتهمها بالترويج لكبسولات تخسيس تؤدي لمضاعفات خطيرة.



ونفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن تسببها في وفاة العروس، قائلة عبر إنستغرام: "ردًا على كل الأقاويل والإشاعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، بخصوص أنني المعنية بترويج بعض الأدوية المخالفة وأنه تم إحالتي إلى النيابة العامة".



وتابعت: "هذه الأقاويل كلها عارية عن الصحة وهذا كان للتنبيه والتنويه؛ لأنني سأتخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه من يروج هذه الإشاعات عني، خلود"، وفقاً لموقع فوشيا



وكانت وزارة الصحة الكويتية أحالت قبل أسابيع عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة، وذلك لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها، دون الكشف عن هوية المشاهير.