شاهد: نجاة ممثل صيني من حادثة طعن على المسرح

ظهر في مقطع فيديو انتشر على منصة اليوتيوب، نجاة ممثل صيني "سيمون يام"، بأعجوبة من حادثة طعن تعرض لها أمام الجمهور على المسرح ووسائل الاعلام أثناء مشاركته في حدث ترويجي جنوب البلاد.

ووثّق مقطع فيديو الحادثة، والتي ظهر فيها شاب يصعد إلى المنصة باتجاه الممثل يام البالغ من العمر 64 عامًا، ثم انهال عليه بالطعن والضرب، لتتحوّل الأجواء إلى حالة من البلبلة.

وأصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال سيمون يام بيانًا قالت:" إنها مصدومة بشدة من الحادث الأليم الذي تعرّض له الممثل.

وأوضحت الشركة في بيانها بأن الممثل كان يشارك في مناسبة ترويجية في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، فتلقّى طعنة مُفاجئة في المعدة وفي يده اليمنى. حسب فوشيا

ولفتت إلى أنه تم نقل يام إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية ناجحة، كما جرى تقطيب بطنه وأعضائه الداخلية.

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من جهتها؛ أكّدت شرطة منطقة هووغو بأنه تم توقيف المهاجم في نفس مكان الحادثة، مشيرةً إلى أن الممثل يخضع للعلاج في المستشفى، وحياته ليست في خطر.

يُذكر أن سيمون يام شارك في 234 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، بحسب قاعدة "آي أم دي بي" للبيانات، بما يشمل ظهوره بدور مجرم خطير في فيلم المغامرات الناجح "لارا كروفت: تومب رايدر - ذي كريدل أوف لايف"، الذي عرض سنة 2003.