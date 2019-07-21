حقيقة خبر وفاة رجب طيب اردوغان الرئيس التركي اليوم - شاهد

نشر ناشطون ومواقع إعلامية عربية مختلفة، يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر يوليو 2019، خبر وفاة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، دون أن يصدر توضيح رسمي من قبل الجهات المختصة.

وكتبت أحد الصفحات الإعلامية المصرية في (فيسبوك): أنه جرى الإعلان منذ قليل عن خبر وفاة اردوغان الرئيس التركي؛ إثر نوبة قلبية حادة وسط تكتم شديد داخل القصر الجمهوري الرئاسي في تركيا.

ونقلت الصفحة عن الجزيرة قولها إنه "لم يتم التأكد بشكل نهائي من وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر نوبة قلبية حادة"، في وقت تفاعل العشرات من النشطاء في موقعي التواصل "فيسبوك وتويتر" مع الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم.

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وذكرت صفحة تسمى "في حب مصر" في "فيسبوك": وفاة رئيس الفتنة اردوغان لا شماتة في الموت بس انا هشمت. فيما قالت ناشطة أخرى : "انباء عن وفاة الرئيس التركي اردوغان اثر ازمة قلبية الواحد والله مش بيشمت في الموت بس عبال تميم".

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وأضاف الناشط ماحي شوقي عبر صفحته الشخصية : " وفاة الرئيس التركي رجب اردوغان كتب: كشفت قناة BBC البريطانية في خبرعاجل لها أنباء عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي أثر نوبه قلبية حادة".

رجب طيب أردوغان ‏، هو رئيس جمهورية تركيا الثاني عشر والحالي منذ الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2014م، في حين يعتبر أول رئيس تركي اختاره الشعب بطريق الاقتراع المباشر.

وكان رجب طيب اردوغان قد انتخب رئيساً للجمهورية مرة ثانية في انتخابات مبكرة يوم الرابع والعشرين يونيو 2018 وتسلم سلطاته في 9 يوليو 2018 ليصبح أول رئيس تركي يدشن النظام الرئاسي

يذكر أن الرئيس التركي رجب اردوغان عبر عن استيائه مما جرى مع الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي والذي توفي اثناء تواجده داخل المحكمة في احد السجون المصرية، فيما طالب بالتحقيق في الأمر في أكثر من مناسبة تحدث بها مؤخرا.