السعودية: رابط التسجيل في وظائف وزارة المالية 1440

انطلقت اليوم الأحد طلبات القبول في وظائف وزارة المالية السعودية عبر بوابة جدارة للوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن حاجتها لـ 59 موظف من كلا الجنسين الحاصلين على مؤهلات عليا لشغل وظائف وزارة المالية المشمولة في سلم رواتب الموظفين على المراتب الأربعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة عبر منصة جداره للوظائف الإدارية.

رابط جدارة للتسجيل في وظائف وزارة المالية السعودية

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ويشمل اعلان وظائف وزارة المالية الحاصلين على الدبلومة المتوسطة بعد شهادة الثانوية العامة والحاصلين على الدرجات العليا من الماجستير والدكتوراة.

ومن المقرر أن تكون الأولوية في التقديم لوظائف وزارة المالية للمؤهلات غير التربوية في البداية تليها المؤهلات التربوية بحسب قرار المعادلة من الجامعة السعودية للحاصلين على المؤهل الجامعي من خارج السعودية.

ويشترط للمتقدمين لوظائف وزارة المالية السعودية الحضور إلى الاختبار المهني الذي يتم تحديده للنساء والرجال على المرتبة السادسة، بحسب "عرب نيوز".