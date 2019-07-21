استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بطريقتين بالبيانات أو رقم الهوية

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدأ يبحث عنها كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بخصوص الاستعلام عن نتيجة المراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي او متوسط أو ثانوية عامة، حيث وفرت وزارة التربية واتعليم بالمملكة العربية السعودية طريقيتن من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور سواء بالاستعانة بالبيانات الموجودة أو من خلال رقم الهوية فقط، ولمعرفة طافة الطرق هذه ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي تابع التقرير التالي.

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بطريقيتين حددتهم وزارة التربية والتعليم السعودية، وهما كالآتي:

الطريقة الأولى: وهو الأسلوب التقليدي باطلاع النتائج من خلال اسم المستخدم والرقم السري. Advertisements

وفي حالة الاستعلام بالرقم السري، اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الربط السابق من موقع نظام نور وكتابة اسم المستخدم والرقم السري

اختار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي

اختار الفصل الدراسي، وبعد ذلك قم باختيار النظام الدراسي، ثم ادخال الإدارة التعليمية، ثم اسم المدرسة، وبعد ذلك الصف والقسم، واسم الطالب.

في النهاية الضغط على استعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 1440.

الطريقة الثانية من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، هي:

الاطلاع على النتيجة من موقع نور بدون رقم سري والاعتماد على رقم الهوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية خصصت رابط النتائج من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نورباستخدام رقم الهوية دون الحاجة إلى بيانات ورقم سري وإتاحة الدخول مباشرةً إلى موقع النتائج واستخراج درجات الطلاب للاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، فضلا عن السهولة في بحثهم عن الدرجات، وتضمن إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية التي كتبت عبر صفحتها تهنئة متضمنة “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح ، ويمكن للطالب وولي الامر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور“.