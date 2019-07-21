بداية تنسيق الكليات 2019 تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى عبر رابط بوابة الحكومة المصرية Tansik

اليوم بداية تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وتنسيق الكليات 2019 ، حيث تبدأ بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية استقبال تسجيل الرغبات من الساعة التاسعة صباحاً على مدار الـ24 ساعة طوال فترة التنسيق والتي بعدها يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتبدأ تنسيق المرحلة الثانية، وعلى جميع الطلاب قبل تسجيل الرغبات التأني في اختيار الكليات والجامعات وكتابة الرغبات بطريقة سليمة وصحيحة، نظراً لأن عدم اختيار أي كلية تعتبر متنازل عنها لغيرك، ويجب الأخذ في الاعتبار أن التنسيق مرتبط بأعداد محددة لكل كلية.

تنسيق الكليات 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2019 بالنسبة للمرحلة الأولى، وأوضحت أن المجاميع هذه السنة عالية فيما أدى لـ ارتقاع التنسيق، ولمعرفة الحد الأدنى للكليات والجامعات من خلال رابط تنسيق الجامعات 2019 – الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى بتنسيق الكليات، وعلى هذا الأساس يعتمد كل طالب وطالبة ويتم تسجيل رغباتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية التي قدمت خدمة الإرشادات العامة ومن خلالها تعرف خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات الصحيحة.

مواعيد عمل مكاتب التنسيق

تفتح مكاتب التنسيق أبوابها اليوم لـ طلاب المرحلة الأولى المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول من أجل تسجيل الرغبات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً كل يوم حتى انتهاء فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.

رابط بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

على جميع الطلاب والطالبات الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية ، وكتابة الرغبات بطريقة صحيحة والتأني وعدم التسرع مع الرجاء من الأهالي بعدم الضغط على الطالب أو التأثير على اختياره لـ الكليات أو الجامعات التي يريد أن يكتبها أولاً، ويفضل كتابة الرغبات في ورقة خارجية قبل التسجيل على الموقع، لضمان الحصول على أفضل كتابة لرغباتك في اختيار الكلية..ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق دائماً.