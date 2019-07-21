فتح رابط ملئ رغبات تنسيق المرحلة الأولى الثانوية 2019 ” علمي وأدبي” عبر بوابة الحكومة...

يستعد طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 بعدما تعرف جميع الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2019 واطلع الجميع على مجاميعهم، وخلال ساعات سوف يتمكن الطلبة والطالبات كتابة رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وسيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 لمدة خمسة أيام بدأ من يوم الأحد الموافق 21 يوليو وحتى يوم 25 يوليو الساعة السابعة مساءا.tansik.egypt.gov.eg

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2019 الثانوية العامة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقديم بتنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى 2019 وسوف نتناوله عبر سطور المقال مع وضع رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى 2019 خلال الفترة المحددة، حيث تنتهى كتابة تنسيق المرحلة الأولى 2019 يوم الخميس الموافق يوم 25 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا، وعلى جميع الطلاب ملئ كراسة الرغبات ب60 رغبة للكليات المراد الالتحاق بها ووفقا للمجموع الحاصل عليه.

تنسيق الثانوية العامة 2019 للكليات

وفي أغلب الأحيان يسجل الطلاب رغباتهم للالتحاق بكليات القمة والتي تشتمل على كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان والصيدلة وهندسة البترول وغيرهم من الكليات، وجدير بالذكر أن جميع الطلاب يتطلعون إلى مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى 2019 ومجاميع الكليات بالأعوام الماضية.

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بوابة الحكومة المصرية للتنسيق: ملئ رغبات تنسيق المرحلة الأولى

ويمكن لجميع الطلاب دخول رابط موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية للتنسيق بالرقم السري وتسجيل رغباتهم ” 60 رغبة ” وفور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 يتعرف الطالب على الكلية الملتحق بها ويمكن سحب بطاقة الترشيح من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والتقديم بالكلية.