فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2019 مرحلة أولى | رابط موقع التنسيق

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2019 من خلال موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية حتى يتمكن طلاب المرحلة الأولى من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات وذلك لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 398 درجة لطلاب علمي علوم بنسبة 97.07%، ولطلاب الأدبي الحاصلين على درجات 328 درجة بنسبة 80% فأكثر، ولطلاب علمي رياضة الحاصلين على مجموع درجات 389.5 بنسبة 95%.

مدة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

ويفتح موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة من اليوم السبت 20 يوليو 2019 ولمدة 5 أيام، حتى يتمكن طلاب الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات.

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رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

وينشر موقع نجوم مصرية رابط موقع التنسيق الذي من خلاله يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم، ويمكن الدخول على الموقع من هنا.

وبعد الدخول على موقع التنسيق يتم الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة واتباع الخطوات اللازمة لتسجيل الرغبات.

ويقدم موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية خدمات تنسيق الثانوية العامة وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية وخدمات تنسيق الشهادات الفنية والشهادات المعادلة وطلاب مدارس stem للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا وتنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.