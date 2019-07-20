رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى ٢٠١٩ سجل الآن عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

تنطلق خلال ساعات قليلة عملية تسجيل رغبات الطلاب لتسجيل رغبات القبول في الكليات والمعاهد الحكومية المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، ليبدأ طلاب الثانوية العامة ٢٠١٩ لتسجيل رغباتهم طبقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للقبول في الجامعات المصرية في أولى مراحل تنسيق الثانوية هذا العام للشعبتين العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات، والشعبة الأدبية، هذا ويكون تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة ٢٠١٩ الكترونيا كما هو متعارف عليه كل عام، إلى جانب تخصيص موقع بوابة الحكومة المصرية للتسجيل في تنسيق الكليات ٢٠١٩، وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق الكليات ٢٠١٩، إلى جانب رابط موقع بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات القبول في الكليات ٢٠١٩.

رابط التسجيل في تنسيق القبول بالكليات ٢٠١٩

قررت اللجنة العليا للتنسيق فتح باب تسجيل رغبات القبول في الكليات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة ٢٠١٩ ضمن أولى مراحل التنسيق هذا العام اعتبارا من الأحد الموافق ٢١ من شهر يوليو ٢٠١٩، وعليه فقد أقرت اللجنة العليا للتنسيق، الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة وجاءت كالتالي:

الشعبة العلمية بحد أدنى ٣٩٨ درجة بنسبة مئوية ٩٧.٠٧% ويتقدم من الشعبة العلمية للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ٣٠١٥٢ طالبا وطالبة.

الشعبة الهندسية بحد أدنى ٣٨٩.٥ درجة، أي بنسبة مئوية ٩٥%، ويتقدم من الشعبة الهندسية للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ١٤٦٩٠ طالبا وطالبة.

الشعبة الأدبية بحد أدنى ٣٢٨ درجة، أي بنسبة مئوية ٨٠% فما فوق، ويتقدم امن الشعبة الأدبية في أولى مراحل التنسيق هذا العام ٩٨٤٧١ طالبا وطالبة.

التسجيل رغبات القبول في الكليات من خلال رابط تنسيق المرحلة الأولى ٢٠١٩

وتستمر المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ٢٠١٩ لمدة ٥ أيام، على أن يتم إعلان نتيجة القبول في المعاهد والكليات والمختلف الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية طبقا للسعة الاستيعابية للجامعات بما يتناسب مع الحد الأدنى للقبول في كل شعبة على حدى.