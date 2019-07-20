الآن تسجيل رغبات المرحلة الأولي فى تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 97.07% علوم و95% رياضة و80% أدبي

بدأ منذ الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2019 الموقع الرسمي للتنسيق فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي القادم 2019 – 2020 من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019.

وقد أعلنت اللجنة العليا لتنسيق القبول بالكليات والمعاهد الحد الأدني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة بحد أدني 398 درجة شعبة علمي علوم بنسبة قدرها 97.07% فأكثر وعدد طلاب شعبة علمي علوم فى هذه المرحلة 30 ألف و 152 طالب وطالبة.

أما الشعبة الهندسية علمي رياضيات فيتم تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي بمجموع 389.5 درجة بنسبة قدرها 95% فأكثر ويبلغ إجمالي عدد الطلاب فى هذه المرحلة من شعبة علمي رياضيات 14 ألف و 690 طالب وطالبة.

كما يتم تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بحد أدني 328 درجة بنسبة قدرها 80% ويبلغ طلاب شعبة الأدبي فى هذه المرحلة 98 ألف و 471 طالب وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الأولي فى تنسيق الثانوية العامة 2019 للشعب الثلاث علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية 143 ألف و 313 طالب وطالبة.

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ولتسجيل الرغبات لجميع الشعب بشرط الحصول على الحد الأدني للمرحلة الأولي يمكن الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا واختيار مصدر الشهادة التى حصلت عليها أولا وهى الثانوية العامة وكتابة رقم الجلوس والرقم السري الموجود فى استمارة النجاح ورقم الكود الموجود بالصفحة وتسجيل 75 رغبة ثم طباعة الرغبات ورقم الإيصال والاحتفاظ به لحين إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة.