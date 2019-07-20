بدء التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى عبر بوابة الحكومة المصرية

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019، أصبح التفكير منصبٌّ الآن حول تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى والحد الأدنى المطلوب للتقديم في التنسيق لشعبتي العلمي والأدبي، وقد بدأ الموقع الرسمي للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية المرحلة الأولى والتي تشمل كليات القمة للشعبتين، بتلقي طلبات تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 ، بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت 20 يوليو الجاري ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد زادت عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة لهذا العام من 60 رغبة إلى 75 رغبة.

تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019/2020، للشعبتين العلمي والادبي، وترك المجلس الأعلى للجامعات أمر تحديد الاعداد المقترحة للقبول في مختلف الكليات للجنة العليا للتنسيق لهذا العام، أما الحد الادنى للقبول في تنسبق المرحلة الاولى للثانوية العامة فهي كما يلي:

الشعبة النسبة المئوية الحد الأدنى لمجموع الدرجات الشعبة العلمية 97.07% فأكثر 398 درجة فأكثر الشعبة الهندسية 95% فأكثر 398.5 درجة فأكثر الشعبة الادبية 80% فأكثر 328 درجة فأكثر

رابط التسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2019 وطريقة تسجيل الرغبات

يمكن لطلاب الثانوية العامة ممن تتوافر فيهم شروط التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة وهي الحد الأدنى للقبول، التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث تم تفعيل خدمات تنسيق الثانوية العامة وما عليك عزيزي الطالب سوى اتباع الخطوات التالية لتسجيل الرغبات :

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الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية .

. الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل الرغبات .

اختيار شهادة الثانوية ( أي مصدر الشهادة التي حصلت عليها أولًا ” مدارس الثانوية العامة أو مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا”).

إدخال رقم الجلوس .

إدخال الرقم السري، وهو الرقم المدون من استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

إدخال الرقم التاكيدي وهو حسب الشكل الظاهر في الصفحة، ثم إعادة كتابة الرقم التأكيدي.

الضغط على “الخطوة التالية” .

توضيحات ضرورية

يمكن للطالب أو الطالبة الإطلاع على قوائم الكليات والمعاهد للاختيار منها من خلال الروابط التالية:

ويجدر الذكر أن نتيجة التنسيق سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق عقب انتهاء موعد التسجيل في تنسيق الثانوية للمرحلة الأولى، والبدء في التقديم للمرحلة الثانية من التنسيق.