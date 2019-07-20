تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019/2020 والمصروفات المحددة لكل كلية

أصبحت الجامعات الخاصة متنفسا للعديد من طلاب الثانوية العامة الراغبين في استكمال تعليمهم العالي ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجاميع عالية تتيح لهم الالتحاق بكليات معينة وفقا لرغباتهم.

المجلس الأعلى للجامعات يعلن تنسيق الجامعات الخاصة

المجلس الأعلى للجامعات يعلن عن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة، والتي يتم فيها قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأيضا طلاب التعليم الفني والمعاهد الأزهرية، ويتم التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة عبر الموقع الالكتروني المخصص لتنسيق الجامعات الخاصة، وقد جاء تنسيق مجاميع الجامعات الخاصة كالآتي:

كليات الطب البشري بنسبة 95%.

طب الأسنان بنسبة 90%.

كليات العلاج الطبيعي بنسبة 90%.

كليات الصيدلة نسبة 89.5%.

كليات الهندسة بنسبة 80%.

كليات الفنون التطبيقية بنسبة 70%.

كليات التكنولوجيا الحيوية بنسبة 70%.

كليات علوم الحاسب الآلي بنسبة 70%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية بنسبة 70%.

أما باقي الكليات التي لم تذكر فتقبل المجاميع اعتباراً من نسبة 55%.

موعد تلقي مكتب تنسيق الجامعات الخاصة طلبات الالتحاق

يبدأ مكتب تنسيق الجامعات الخاصة في تلقي أوراق الطلاب للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم الأحد 21 يوليو 2019، وحتى يوم الهميس 26 يولية 2019، وبعد إعلان النتيجة تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق.

المصروفات الجامعية للجامعات الخاصة للعام الدراسي 2020

شهدت أسعار المصروفات لهذا العام زيادة بسيطة عنها في العام الدراسي الماضي، وإليكم التفاصيل:

مصروفات جامعات مصر الدولية

مصروفات جامعة 6 اكتوبر

كلية الطب والجراحة 65 الف جنيه.

كلية طب أسنان 51 الف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 40 الف جنيه.

كلية الإعلام 20 الف جنيه.

كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات 18 الف جنيه.

مصروفات جامعة فاروس بالإسكندرية

كلية الصيدلة 55 الف جنيه.

كلية طب اسنان 53 الف جنيه.

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كلية الهندسة 42 الف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 36 الف جنيه.

كلية العلوم الطبية 20 الف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية 28600 جنيه.

كلية الدراسات القانونية والمعاملات المالية 19 الف جنيه.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري 85000 جنيه.

كلية جراحة الفم والأسنان 63000 جنيه.

كلية الصيدلة 52000 حنيه.

كلية العلاج الطبيعي 45000 جنيه.

كلية الهندسة 41000 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية 30000 جنيه.

كلية العلاوم الطبية التطبيقية 29000 جنيه.

كلية الإعلام للعلوم العربية، والإنجليزية 25000 جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21000 جنيه.

كلية اللغات والترجمة 20000 جنيه.

كلية التمريض 16000 جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15000 جنيه.

كلية التربية الخاصة 14000 جنيه.

وسوف نتابع معكم كل جديد في تنسيق الجامعات الخاصة والأوراق المطلوبة ومواعيد النتائج