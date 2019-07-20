تنسيق كليات الادبي 2019 بالمجموع في جامعات مصر

يبدأ مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق اعتبارًا من غد الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس المقبل.

الموقع الإلكترونى للتنسيق سيكون متاحًا للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة فى أيام المرحلة، وغلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الخميس المقبل، إذ أنه لن يعاد تنسيق رغبات أى طالب مرة أخرى وأن كل طالب من طلاب المرحلة مسئول مسئولية كاملة عن ملء استمارة الرغبات الخاصة به.

وأعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019.

ومن المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلون على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690 طالبا وطالبة. وفق "اليوم السابع"