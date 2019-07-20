حقيقة خبر وفاة محمد حسني مبارك الرئيس المصري الاسبق اليوم

كشفت مصادر عائلية، مساء يوم السبت، عن حقيقة خبر وفاة محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق، والذي تداولته مواقع إعلامية عربية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضية.

ونقلت وسائل إعلام عن علاء نجل الرئيس المصري الأسبق تأكيده عدم صحة كل الاخبار التي تتحدث عن وفاة حسني مبارك، داعيا الجميع إلى التوقف عن تداول مثل هذه الشائعات لما لها من تأثير سلبي على حالته الصحية.

وقال علاء مبارك في تدوينه نشرها في حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك): الحمد والشكر لله الوالد (الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك) بخير ولا صحة لهذه الشائعات.

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كما ذكر محامي الرئيس الاسبق حسني مبارك أن ما يجري تداوله حول وفاة الرئيس المصري الاسبق غير صحيح، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ويعيش مع أسرته بأفضل حال ولا يعاني من أي مشاكل حاليا ويقوم بحياته الاعتيادية يوميا.

يذكر أن حسني مبارك يعتبر الرئيس الرابع في جمهورية مصر العربية، منذ يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1981، وتولى الحكم بعد محمد أنور السادات الذي تنحى عن الحكم آنذاك بعد ضغوط شعبية كبيرة.

يشار إلى أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي توفي قبل فترة وجيزة وذلك اثناء تواجده داخل المحكمة في جمهورية مصر العربية، حيث بدأت شائعات الوفاة تلاحق الرئيس الاسبق حسني مبارك منذ ذلك الحين، علما أنه يحظى بشعبية واسعة في الشارع المصري.