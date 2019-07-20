موعد عيد الاضحى في الاردن 2019

ذكرت الجمعية الفلكية الأردنية أن الحسابات تشير إلى أن يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعليه يكون يوم السبت هو وقفة عرفة.

في سياق متصل، كشف وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة عن منح الوزارة رخص استيراد 220 ألف رأس غنم روماني للتجهيز لعيد الأضحى المبارك ل 32 مستوردا من الخارج.

وأضاف الشحاحدة أن الوزارة معنية بالمحافظة على توازن الأسواق وعدم استغلال المواطنين وبما يتسق مع المحافظة على أسعار الغنم البلدي ضمن الحدود المعقولة مشيرا إلى أن المملكة لديها 320 ألف رأس من الغنم و40 ألف عجل جاهزة للذبح في عيد الأضحى.

وبين أن أسعار الأضاحي من الخروف البلدي ستتراوح من 180-200 دينار في حين أن سعر الخروف الروماني سيتراوح من 140-160 دينارا وهذا سعر معتدل نوعا ما، وهناك تقارب مع أسعار العام الماضي.