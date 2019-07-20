شاهد: فضيحة شادي سرور تشعل مواقع التواصل في مصر

نشر البلوجر المصري شادي سرور الشهير بفيديوهاته الساخرة، على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة له في احضان فتاتين أجنبيتين شبه عاريتين، الأمر الذي استفز عدد كبير من متابعيه.

وعلق شادي سرور على الصورة قائلًا ": بالنسبة للاشعة اللي طلعت عني اني بتاع بنات.. أنا طالع أأكد المعلومة.. البنات بتحبني عشان فلوسي".

وأضاف سرور: "شافو تسريحتي قالولي انت شبه توم كروز قولتلهم لا دي تسريحة عبدالباسط حمودة عملتها ب ٢٠ جنية عند بصلة الحلاق".

وبعد آلاف التعليقات الغاضبة والهجوم عليه، علق قائلًا: "انا هجيب فشار واقعد اضحك علي الكومنتات دلوقتي قق"، فيما علق أحد المتابعين قائلًا ": توضيح بسيط بس للناس، دول بيبقوا موجدين في الشوارع بره في اماكن العروض والميادين، اللي عايز يتصور معاهم بيدفع بتاع ٥ دولار ولا حاجه وياخد جمبهم صورة. حاجة كده للشباب التعبان اللي مايملكش اي مقومات تخلي البنات الحلوة تتصور معاه.. زيه كده".

وكان سرور قد أعلن في أكتوبر الماضي ، الاعتزال ونيّته الانتحار. وقال: «أنا قررت التوقف عن تقديم فيديوهات على السوشيال ميديا، فقد كان أكثر ما أسعى إليه هو أن أسعد الناس، كما أنني قررت ألا أستمر في الحياة»، قبل أن يعود مؤخرًا مرة أخرى ويتراجع عن كلامه.