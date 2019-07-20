موقع التنسيق.. تسجيل رغبات المرحلة للثانوية العامة 2019/2020 الآن| رابط بوابة الحكومة المصرية...

تم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 أمام الطلاب بداية من عصر السبت 20 يوليو على بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق “tansik.gov.eg” للطلاب أصحاب شريحة المجموع الأعلى بين الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة عام 2018/2019، ويقدم موقع نجوم مصرية للقراء رابط بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، والتي يتاح الدخول عليه الآن ويقوم الطالب من خلال رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي الخاصة به الدخول إلى صفحة ترتيب الرغبات وإنهاء عملية التسجيل إلكترونيا وطباعة الإيصال المرفق الذي يحتوي على الرغبات التي سجلها الطالب.

موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية “tansik.gov.eg”

وتستمر اللجنة العليا للتنسيق التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار في الاعتماد على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت لإجراء أعمال التنسيق لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حيث يتيح الموقع للطلاب كافة الخدمات المتعلقة بأعمال التنسيق بداية من تسجيل الرغبات وإمكانية التعديل عليها مرة أخرى وطلاعة إيصال نتيجة التنسيق وترتيب الرغبات وانتهاء بظهور نتيجة التنسيق، بالإضافة لمجموعة من الخدمات تتمثل في معرفة تنسيق السنوات السابقة والتقديم لاختبارات القدرات وغيرها.

ويمكنك الآن تسجيل رغباتك إذا كنت أحد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة 2019 على رابط بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية من هنا، على أن يبدأ اعتبارا من غد الأحد فتح معامل التنسيق المنتشرة بجميع الجامعات المصرية أمام الطلاب وأولياء أمورهم الذين يعتمدون على الأجهزة وخدمات الإنترنت والعاملين بالمعامل لإتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة حيث أن ترتيب الرغبات الذي يقوم بحفظه الطالب يتم ترشيحه للكلية من خلاله لذلك يتجه البعض إلى استخدام المعامل لتفادي الأخطاء أثناء عملية تسجيل الرغبات.

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المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2019

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018/2019 مباشرة كشفت اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي عن تفاصيل المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019 حيث أعلنت أن الحد الأدنى للقسم العلمي شعبة العلوم في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 هو 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر لمجموع 30152 طالب وطالبة، وشعبة العلمي رياضيات بالقسم العلمي جاء الحد الأدنى له 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لعدد 14690 طالب وطالبة.

وفيما يخص طلاب القسم الأدبي في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 جاء الحد الأدنى بـ328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر لعدد 98 ألف و471 طالب وطالبة.

ومن خلال موقع التنسيق الموضح بالأعلى تبدأ أعمال التنسيق التي يتم إجراؤها لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالكليات والمعاهد يتمن تسجيل رغبات الطلاب كأول مرحلة في إجراءات التنسيق وخلال فترة التسجيل يتاح لكل طالب العودة مرة أخرى وتعديل رغباته بالشكل الذي يريده ثم يتم إغلاق التسجيل وتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات من خلال مؤتمر صحفي ومن خلال موقع التنسيق لكل طالب برقم الجلوس ويتم إعلان كل ما يتعلق بالمرحلة التي تليها.