بالصور.. خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 بالمرحلة الأولى للقسمين العلمي والأدبي للقبول في الجامعات المصرية بالعام الدراسي الجديد، بداية من يوم لأحد الموافق 21 يوليو 2019 ولمدة خمسة أيام على أن ينتهي التسجيل بتلك المرحلة يوم الخميس 21 يوليو من نفس الشهر، عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، وينشر موقع نجوم مصرية بصور من موقع التنسيق الرسمي خطوات تسجيل الرغبات وطريقة التعامل مع موفع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق على الرابط “tansik.gov.eg”.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020

أصدرت بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية والمسئولة عن أعمال تنسيق الثانوية العامة على الإنترنت دليلا للطلاب مدعوما بالصور للخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من قبل الطالب في عملية تسجيل الرغبات، ونستعرضها على النحو التالي:

أولا: قم باستخدام جهاز حاسوب متصل بالإنترنت وادخل على رابط بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت من هنا، وستظهر لك الواجهة الرئيسية لخدمات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 كما في الصورة التالية.

ثانيا: بعد فتح باب تسجيل الرغبات ستجد بجانب كلمة تنسيق الثانوية العامة كلمة تسجيل الرغبات باللون الأحمر اضغط عليها، وسيظهر لك مجموعة من الخانات تطلب منك بعض البيانات ومنها رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي ورقم تأكيدي ستقوم بنسخه كما هو مكتوب ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

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ثالثا: إذا كنت تقدمت برغباتك مسبقا فستظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية، تحقق منها ثم اضغط الخطوة التالية.

رابعا: تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي علي 48 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.. رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية 2019/2020