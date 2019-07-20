تراند اليوم : اسماء لمستفيدين من 100 دولار $:رابط فحص 100 دولار المنحة...

غزة-الخليج 365 برس

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن صرف مساعدات المنحة الأميرية القطرية للاسر الفقيرة ابتداء من صباح يوم غد الأحد الموافق 21/7/2019 عبر كافة فروع البريد المنتشرة في القطاع.

وأكدت اللجنة أن أموال المنحة القطرية الـ 100 دولار من المتوقع صرفها للعائلات الفقيرة يوم غد الاحد عبر أفرع البريد في قطاع غزة .

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وقالت الوزارة في بيان لها وصل موقع غزة بوست نسخة عنه: ” إنه سيتم صرف المنحة القطرية بقيمة 100 دولار، بدءا من صباح غد الاحد، وأن عدد المستفيدين 60 ألف اسرة”.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إضافة أسماء جديدة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، وأن الصرف سيكون للأسماء حسب الأحرف الأبجدية، وأن الصرف سيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء”.

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