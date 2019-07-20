فتح باب التنسيق بالمرحلة الأولي غداً للتقديم بالكليات و المعاهد الحكومية عبر بوابة “الحكومة...

يبداء غداً مارثوان التقديم بالكليات و المعاهد الحكومية ضمن التنسيق بالمرحلة الأولي للثانوية العامة 2019، وينشر لكم موقع “نجوم مصرية” أخر التطورات بخصوص المرحلة الأولي من التنسيق 2019، ومن المقرر أن يبدأ الطلاب بتسجيل رغباتهم علي الموقع الرسمي للحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني، وعدد الطلاب المتقدمين للتسجيل بالمرحلة الأولي هم 143313 طالب و طالبة على مستوي الجمهورية، وبدأ الطلاب يبحثون في الفترة الماضية عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولي-و توقعات التنسيق”tansik” بكليات القمة، وفي الواقع كل المؤشرات على الإنترنت مجرد توقعات لتنسيق الشهادة الثانوية 2019، يذكر بأن طلاب الثانوية العامة الدور الثاني ستبداء أمتحاناتهم عما قريب وذلك يوم 17 أغسطس وهذا مقال حول جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات، وسينتهي الطلاب من أداء أمتحانات الدور الثاني يوم 26 أغسطس.

الشريحة المستهدفة للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولي (علمي-أدبي)

وقد أعلنت وزارة التربية و التعليم عن إرتفاع نسبة النجاح هذا العام والتي تخطت 78%،وقامت وزارة التربية و التعليم بوضع الفئة التي ستقبل بالمرحلة الأولي من التنسيق:

شعبة علمي علوم النسبة 97.07% فأكثر عدد الطلاب 30152.

شعبة علمي رياضيات النسبة 95% فأكثر عدد الطلاب 14690.

شعبة أدبي النسبة 80% فأكثر عدد الطلاب 98471.

وسيستمر تنسيق المرحلة الأولي من 21 يوليو وحتى 25 يوليو، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق.

رابط موقع الحكومة المصرية للتنسيق “Tansik”

وسيفتح موقع الحكومة المصرية للتنسيق غداً ويرجي العلم بأنه يجب توافر الرقم السري الخاص بكل طالب حتي يمكنه التسجيل بالمرحلة الأولي للتنسيق ، و بالنسبة لطريقة تسجيل الرغبات فأتبع مع الخطوات التالية:

غداً ويرجي العلم بأنه يجب توافر الرقم السري الخاص بكل طالب حتي يمكنه ، و بالنسبة فأتبع مع الخطوات التالية: يتم الدخول إلى موقع “الحكومة المصرية للتنسيق” .

. يقوم الطالب بإختيار الكليات التي تناسبه.

التي تناسبه. وينتظر الطالب حتى يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.

ملاحظة مهمة: يجب على جميع الطلاب تسجيل رغباتهم في الأماكن الموثوقة وعدم إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب إلى أشخاص غير جديرن بالثقة حتى لا تقع في المشاكل في ما بعد.