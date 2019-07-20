تنسيق الكليات 2019 خطوات كتابة رغبات تنسيق المرحلة الأولي عبر tansik.egypt.gov.eg بوابة التنسيق...

نتابع مع طلاب المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة 2019 أخبار ونتائج تنسيق الكليات القمة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، حيث يستعد الطلاب إلى البدء في تسجيل رغبات المرحلة الأولي للتنسيق غدا الأحد في جميع المحافظات وسوف يستمر لمدة 5 أيام، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة عدد رغبات تنسيق الثانوية العامة إلى 75 رغبة بدلا من 60 رغبة في الأعوام الماضية.

تنسيق الكليات 2019

حيث يحتل تنسيق الكليات 2019 اهتمام واسع وكبير بين جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور لا يقل عن أهمية النتيجة، وتقوم وزارة التعليم بإعلان الحد الأدنى لتنسيق كل مرحله لجميع الفروع “العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي” قبل فتحها بعده ساعات، وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2018 ينقسم إلى عده مراحل وهي :

تنسيق المرحلة الأولي 2019 للثانوية العامة

للثانوية العامة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة

للثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة

تنسيق المرحلة الأولي 2019 للثانوية العامة

حيث أعلنت وزارة التعليم بداية تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 من يوم الأحد وحتي يوم الجمعة، ولمدة خمس أيام، وجاء تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولي كالتالي :

تنسيق المرحلة الأولي 2019 للثانوية العامة لفرع علمي علوم 394 درجة كحد أدني، وبلغ عدد الطلاب 28001 طالب.

وبلغ تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 لفرع علمي رياضة 385 درجة كحد أدني وبلغ عدد الطلاب 15267 طالب.

كما بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي 2019 للثانوية العامة للفرع الأدبي 328 درجة بإجمالي 83539 طالب.

جدول مواعيد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي

يوم الاثنين 16يوليو : شعبة علمي رياضة 403 درجة كحد أدني – شعبة علمي علوم 406 درجة كحد أدني – شعبة الأدبي 380 درجة كحد أدني.

يوم الثلاثاء 17يوليو : شعبة علمي رياضة من 397 إلي 403 درجة – شعبة علمي علوم من 401 إلي 406 درجة – شعبة أدبي من 365 إلي 380 درجة

يوم الأربعاء 18يوليو : شعبة علمي رياضة من 392 إلي 397 درجة – شعبة علمي علوم من 399 إلى 401 درجة – شعبة أدبي 345 إلي 365 درجة

يوم الخميس 19 يوليو : شعبة علمي رياضة 387 إلى 392 درجة – شعبة علمي علوم من 396 إلي 399 درجة – شعبة أدبي 330 إلى 345 درجة

يوم الجمعة 20 يوليو : شعبة علمي رياضة من 385 إلى 387 درجة – شعبة علمي علوم من 396 إلى 394 درجة – شعبة أدبي من 328 إلي 330 درجة .

بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

حيث يبحث ما يزيد عن 126 ألف طالب من طلاب تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 بجميع الفروع عن بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، من أجل البدء في تسجيل رغباتهم عقب أن تم فتح باب التسجيل.

وقبل أن يتم عرض خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة نعرض إليكم الكليات والمعاهد المتاحة لجميع الفروع طبقا لموقع بوابة الحكومة المصرية والتي كالتالي :

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الكليات طلاب الشعبة العلمية لتنسيق الثانوية العامة



كليات طلاب الشعبة الهندسية في تنسيق الثانوي العام

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

الدخول إلى موقع بوابة تنسيق الثانوية العامة

إدخال رقم الجلوس

تسجيل الرقم السري الموجود في استمارة النجاح

البدء في تسجيل الرغبات (75 رغبة)

الضغط على حفظ

كما يمكن لكل الطلاب الدخول خلال فترة التسجيل والتعديل في الرغبات

المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2019 لكليات القمة

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب بنسبة 98٫04 ٪.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لطب الفم والأسنان درجة بنسبة 97٫8 ٪.

والحد الأدنى المتوقع لكلية الصيدلة بنسبة 96٫5 ٪

كما من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بنسبة 96.4 %.

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بنسبه 92.9% .

ويتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 94٫٧7 %

ومن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام هو 94.5% .

أما كلية الألسن فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها هو 92.6 %.

وكلية الآثار من المتوقع أن يصل الحد الأدنى 90.6%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات

