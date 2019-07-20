نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول في العراق - موقع ناجح

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم السبت، نتائج التعليم الاساسي في كافة المحافظات، وبالتحديد نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وموقع ناجح.

في سياق آخر، حددت وزارة التربية هيأة رعاية الموهوبين اليوم السبت الموافق 20 تموز 2019 موعد الاختبار التمهيدي النهائي للطلبة الموهوبين.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان لهُ ان الامتحان سيكون عند الساعة الثامنة صباحاً في مدارس الموهوبين في كل من " بغداد ، البصرة ، ميسان ، الانبار ، نينوى ، ذي قار ، النجف" ، وأضاف انه على الطلبة المتقدمين للاختبار التواجد في الزمان والمكان المحددين وإحضار ما يثبت هوية الطالب .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان لهُ ان الامتحان سيكون عند الساعة الثامنة صباحاً في مدارس الموهوبين في كل من " بغداد ، البصرة ، ميسان ، الانبار ، نينوى ، ذي قار ، النجف" ، وأضاف انه على الطلبة المتقدمين للاختبار التواجد في الزمان والمكان المحددين وإحضار ما يثبت هوية الطالب.

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