الامن الروسي يقبض على خلية لتبييض الاموال

كشفت وزارة الداخلية الروسية، بشأن إلقاء القبض على خلية من أشخاص يقوموا بتبييض الأموال ، وتقديم خدمات مالية للتهرب من دفع الضرائب في روسيا ، وتغسل مايقارب 100 مليون روبل شهرياً.

ووفقا للمحققين فقد كان عناصر الخلية يستخدمون حسابات تعود لأكثر من 80 شركة وهيئة اعتبارية لإخفاء الأموال بهدف التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

وأضاف، أن الخلية كانت تأخذ عمولة نسبتها 14% لقاء خدماتها المالية والمصرفية غير القانونية، أي ما يعادل نحو 168 مليون روبل سنويا (حوالي 2.7 مليون دولار)، وفقاً لموقع روسيا اليوم

ومن جهتها قالت الدائرة الصحيفة لوزارة الداخلية ، إن الاعتقال رافقه عملية تفتيش واسعة في روسيا، حيث تم تنفيذ 23 تفتيشا في آن واحد شملت أماكن مختلفة من روسيا، وضبط أكثر من 100 بطاقة مصرفية وأختام تعود لشركات وهمية، وتراخيص مزورة لمجموعة من الشركات.

وفي إشارة إلى ضخامة عملية الاعتقال، ذكرت الدائرة، أن ما يزيد عن 100 رجل أمن من إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية شاركوا في العملية، وذلك بدعم من رجال الشرطة.