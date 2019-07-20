خبر "وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي" يثير جدلا واسعا في مصر

انتقد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، الشائعات التي ترددت اليوم حول وفاته، مطالباً الجميع بتحري الدقة فيما يقال عنه، قائلًا: "أنا بخير والحمد لله واللي بييجي أجله بيروح، ولسه الأجل مجاش".

ونفى محمد الساعاتي، المستشار الإعلامي لنقابة القراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أنباء حول وفاة نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي، مشددًا على أن الشيخ حفظه الله بخير وفي صحة جيدة.

وقال الساعاتي في تصريحات صحفية، إن هناك التباسًا في الأمر لدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المتوفاة هى شقيقة الشيخ وقد حضر عزائها أمس، موضحًا أنه يجب التأكد من الأخبار المتداولة قبل نشرها، مجدداً في الوقت ذاته خالص عزاء النقابة في المغفور لها بإذن الله شقيقته.

من جانبه تقدم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم القارئ المصرية، بخالص العزاء للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء بجمهورية مصر العربية في وفاة شقيقته .

وفي وقت سابق، نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الشيخ الطبلاوي، ما أثار قلق محبيه في عموم محافظات جمهورية مصر العربية.