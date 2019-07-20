معدل العامة للصف التاسع في سوريا 2019 - نتائج التاسع

أعلنت وزارة التربية السورية، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2019، لكافة المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وكانت إشاعات انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور النتائج يوم الأربعاء، لكن الوازرة نفت ذلك، ونوهت إلى أن المرجعية الأساسية لأخبارها هي موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية في “فيس بوك”.

وأعلن وزير التربية في حكومة النظام السوري، عماد العزب، بشكل مفاجئ صدور النتائج على عكس السنوات الماضية التي كانت الوزارة تعلن موعد صدورها قبل أيام.

ولاقى صدور النتائج بشكل مفاجئ استياء الطلاب، في حين برر الوزير ذلك في إطار تغيير الشكل النمطي الذي كانت تسير عليه الوزارة سابقًا، معتبرًا أن ذلك أكثر شعبية.

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واعتبر الوزير أن الأسلوب السابق يسبب نوعًا من الضغط والتوتر للطلاب وأهاليهم، بينما أسهم الأسلوب الجديد في حماية موقع الوزارة الإلكتروني من الانهيار لعدم الدخول بآن واحد عليه.

ويبلغ المجموع العام في الصف التاسع 3100، في حين كان الحد الأدنى بالصف العاشر العام الماضي في دمشق 1701، وفي ريف دمشق 1663.

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د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي: مكافآت الثانوية العامة 2018 كاملة قبل نهاية الشهر الحالي.

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