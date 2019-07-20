شاهد: طبيب مصري يهين ممرضة سعودية

أساء أحد الأطباء المصريين لممرضة سعودية في مستشفى بالمملكة السعودية، ما أثار غضب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديو مصور للحادثة.

من جانبه استقبل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير بالنيابة في السعودية، ذوي الممرضة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، يظهر تعرضها لإساءة من أحد الأطباء من الجنسية المصرية.

وأكد مدير صحة عسير بالنيابة "حسن بن محمد الشريف لذوي الممرضة فتح تحقيقات عاجلة وتطبيق الأنظمة بكل صرامة، لافتا إلى أن تصرف الطبيب "غير مهني وغير مقبول". وفقا لصحيفة "سبق" المحلية.

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وأشعل مقطع فيديو تداوله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا في المجتمع السعودي، وأطلقوا هاشتاغ #طبيب_يهين_ممرضة_سعودية، حيث قالوا إن ”مسؤول قسم الأشعة وهو مصري الجنسية، أهان ممرضة سعودية“.

بدوره غرد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر قائلا "سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض. ‏وأرجو المشاركة بتقديم بلاغ على ٩٣٧ بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام".

‏وأكدت وزارة الصحة السعودية حرصها على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم وتوجهت بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مبينة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك، وفقاً لموقع سبوتنيك.