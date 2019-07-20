كاتبة سودانية تثير الجدل حول إصابة الرجال بالعجز الجنسي

أكدت الكاتبة السودانية داليا إلياس، في تدوينة لها، بأن الرجال في السودان مصابون بنسبة كبيرة من العجز الجنسي، مشيرة إلى أن هناك قلق كبير لدى السيدات من هذه المشكلة التي أضحت حديثهن المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تعرضت داليا إلياس لانتقادات لاذعة وهجوم من قبل رواد موقع "تويتر"، في السودان، فور حديثها عن أزمة العجز الجنسي التي يعاني منها الرجال السودانيين حسب قولها في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "تويتر".

وأشارت الكاتبة السودانية داليا إلياس إلى أن انتشار الجنس الثالث في المجتمع السوداني (هم الأشخاص الذين لا يجري تصنيفهم بأنهم ذكور أو إناث، بسبب اختلاف في معايير الهرمونات الذكورة والإنوثة لديهم)،. بسبب أزمة العجز الجنسي، قائلة: "حايجو ناس يهاجموني ويقولوا لي نحن مجتمعنا السوداني أنبل وأجمل".

وعلقت داليا إلياس على الانتقادات السلبية بحقها: " إن الإساءة الشخصية والكلام الجارح لن تغير الحقيقة المرة، بدل ما تمسكوا فيني وفي عرضي كان تلتزموا بقيم الرجالة الحقيقية، وتشغلوا عقولكم وتفكروا حتساهموا بياتو كيفية في حماية أهلكم ومجتمعكم من أمراض العصر"، وفق مجلة هن.

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وأضافت: "الرجل الواعي الذي يفهم كلامي، سيلاحظ أنني ما عممت الموضوع، ولا قصدت رجلا بالاسم، وكل واحد عارف حقيقة روحو وردة فعلوا حتكون أكيد انعكاس ليها".

ويذكر أن داليا إلياس هي كاتبة وشاعرة سودانية، ولدت عام 1978 في مدينة الخرطوم، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة السودان، ومن ثم أصبحت شاعرة وكاتبة صحفية في السودان، وكتبت أولى قصائدها عن فلسطين، منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، كما أنها صاحبة عمود اندياح بصحيفة الاهرام اليوم