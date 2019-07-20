تنسيق المرحلة الأولي 2019 ننشر خطوات التسجيل الرغبات وتوقعات الحد الأدنى لكليات القمة...

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي 2019 بدايو من الغد الأحد الموافق 21 يوليو والتي سوف تستمر لمده خمس أيام متتالية، ونعرض في هذا التقرير خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019 وننشر توقعات الحد الأدني للكليات المتاحة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي.

تنسيق المرحلة الأولي 2019

نترقب مع طلاب المرحلة الأولي موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة خلال ساعات، يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن خطوات التسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولي، ومعرفة توقعات تنسيق المرحلة الأولي 2019 والحد الأدنى لجميع الشعب من أجل تجهيز وإعداد رغباتهم لتسجيلها فور فتح باب تسجيل رغبات الثانوية العامة.

طبقا للمؤشرات الأولية نتائج تنسيق الثانوية العامة 2018 للمرحلة الأولي فمن المتوقع ارتفاع درجات الكليات القمة في جميع الأقسام العلمي علوم أو فرع العملي رياضة أو فرع الأدبي، خاصة بعد أن سجلت نسبة نجاح الثانوية العامة ارتفاع خلال العام الحالي، يصل إلى 4% عن العام الماضي.

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تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019

سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة العلمي علوم من 97.07% فأكثر.

سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة العلمي رياضة من 95% فأكثر.

سجل الحد الأدني للمرحلة الأولي الشعبة الأدبي من 80% فأكثر.

جدول شرائح تنسيق المرحلة الثانية لشعبة العلمي

الاثنين 23/7/2018 للحاصلين علي مجموع 360 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية الثلاثاء 24/7/2018 للحاصلين علي مجموع 350 درجة لأقل 360 من درجة الأربعاء 25/7/2018 للحاصلين علي مجموع 340 درجة لأقل 350 من درجة الخميس 26/7/2018 للحاصلين علي مجموع 330 درجة لأقل 340 من درجة الجمعة 27/7/2018 للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 330 من درجة

جدول شرائح تنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي

اليوم التاريخ شريحة المجموع الاثنين 23/7/2018 Advertisements للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 328 من درجة الثلاثاء 24/7/2018 للحاصلين علي مجموع 310 درجة لأقل 320 من درجة الأربعاء 25/7/2018 للحاصلين علي مجموع 302 درجة لأقل 310 من درجة الخميس 26/7/2018 للحاصلين علي مجموع 292 درجة لأقل 302 من درجة الجمعة 27/7/2018 للحاصلين علي مجموع 285 درجة لأقل 292 من درجة

توقعات المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019

كليات الطب البشري ما بين 99.3% و98.5%.

كليات طب أسنان ما بين 98.2% و98%.

كليات الصيدلة ما بين 97% و97.5%.

كليات العلاج الطبيعي 96.9%.

كليات علوم طبية حيوية 95%.

كليات الهندسة ما بين 93.9% إلى 95%.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.1%.

كلية الإعلام 95.5%.

كلية الألسن 94.5%.

خطوات تسجيل الراغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

حيث يعد موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg وبوابة الحكومة المصرية هو الموقع الرسمي لتسجيل رغبات الثانوية العامة 2018 من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع بوابة تنسيق الثانوية العامة

إدخال رقم الجلوس

إدخال الرقم السري

تسجيل الرغبات

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عرضنا في هذا التقرير خطوات التسجيل في المرحلة الأولي لتسجيل الثانوية العامة 2019، من توقعات نتيجة التنسيق للمرحلة الأولي