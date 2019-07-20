شاهد: حقائق "مهمة ابولو 11" في الذكرى الـ 50 لها

احتفل محرك البحث جوجل، أمس الجمعة، بالذكرى الـ 50 على مرور "مهمة ابولو 11" حيث نشر فيديو كرتوني يوضح تفاصيل انطلاق سفينة أبولو 11، والتي شهدت هبوط أول إنسان على القمر، مصحوبة بتفاصيل دقيقة حولها، مع إرفاق تعليق صوتي لمايكل كولينز، أحد المشاركين في الرحلة.

وتعد مهمة أبولو 11 في 20 يوليو 1969م، هي الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، حيث راقب 600 مليون شخص ب حماس شديد هذه المهمة الفريدة من نوعها، حيث اتخذ رواد ابولو 11 أرمسترونغ ، وإدوين إي. بوز ألدرين جونيور ، خطواتهم الأولى على سطح القمر، و كانوا من أوائل البشر الذين يضعون أولى خطواتهم على سطح القمر في رحلة جريئة وخطيرة.

ويشار إلى أن مهمة أبولول 11 كانت ذروة برنامج أبولو الذي ساهم بدفع البشر في وقت متسارع إلى خوض هذه التجارب، حيث شهد أكتوبر 1968م، إقلاع أول رحلة من طاقم برنامج أبولو، وبعد أقل من عام، أطلقت مهمة أبولو 11، وفي غضون بضع سنوات قصيرة فقط، هبطت ست مهمات مجموعها 12 من رواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر، وسجل حينها انتصار ساحق صالح الولايات المتحدة على الاتحاد السوفييت التي كانا وقتها تخوضا الحرب الباردة، وفق موقع كلمة.

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ويذكر أن مهمة أبولو 11 توجت بعودة رواد الفضاء إلى الأرض ، وإحضارهم نحو 21 كيلو جرام من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض.