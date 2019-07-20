ناصر القصبي يهاجم عبد الله السدحان والأخير يعلق قلت المروءة

رفع الفنان السعودي ناصر القصبي نجم "طاش ما طاش" على زميله في العمل عبد الله السدحان، دعوى قضائية، مطالباً باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73، سعياً منه لفض الشركة بينهم المنتجة للمسلسل الكوميدي "طاش ما طاش".

ونشر عبد الله السدحان تغريدة له عبر موقع "تويتر"، رداً على الدعوى بحقه، قائلاً :"اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبد العزيز المحمدي يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلت المروءة"، وفق مجلة لها.

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ أعلن في مؤتمر الهيئة الأخير عودة التعاون بين النجمين القصبي والسدحان بعد سنوات من الانقطاع. وكشف عن عمل جديد سيجمع الثنائي كثمرة تعاون بين هيئة الترفيه وقناة MBC.

ويذكر أن خلافاً وقع ما بين القصبي وعبد الله السدحان، دام ما يقرب الأربع سنوات، وبدوره طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه الطرفين بأن يجمعهما عمل واحد، فيما لم تبدو أي معارضة من قبلهما، إلا أن الدعوى القضائية بحق السدحان فاجأت الجميع.