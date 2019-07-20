شاهد فنانة كويتية تكشف تفاصيل خلعها للحجاب

تحدثت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن تفاصيل ارتداءها للحجاب وأسباب خلعها له خلال البرنامج التلفزيوني توأم روحي مع الإعلامي نيشان.

وقالت هنادي، في تصريحات تلفزيونية: ”أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب”.

وتابعت: ”أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور“.

ومن جانبه أكد زوجها الفنان الكويتي محمد الحداد أنه ليس لديه مانع أن ترتدي الحجاب من جديد، بل على العكس يحب شكلها بالحجاب، ولكن لا بد أن يكون عن قناعة منها.

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وسبق أن كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن إصابتها بمرض السكر، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ألم حاد في الكليتين وبعد إجرائها للعديد من التحاليل اكتشفت أنها مصابة بالسكر.

ووفقاً لموقع إرم نيوز، لم تتمكن الكندري من أن تداري غيرتها على زوجها الفنان الكويتي محمد حداد، عندما قامت إحدى المعجبات به بمغازلته وطلبت الزواج منه على سبيل المزاح في البرنامج، فقالت لها إنه لا يصح لأي فتاة أن تطلب رجلًا للزواج خاصة إذا كانت كويتية.