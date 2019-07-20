أمريكي يقدم مبلغ مالي لمجندة بعد تحدي ترامب

نشر امريكي من أصحاب الثروة، تغريدة عبر التويتر يتحدى الرئيس ترامب أن يقوم بإعادة نشرها وتقديم مبلغ مالي وقال فيها:"إذا أعاد دونالد ترامب نشر هذه التغريدة، فسأعطي 30 ألف دولار لمحارب سابق على تويتر".

ونجح المليونير الأمريكي الى جذب انتباه الرئيس دونالد ترامب وإعادة نشر تغريدته مرفقا إياها بتعليق: "شكرا لك بيل".

وبدوره، رد بولتي بتغريدة قائلا: "صباح الخير أيها الرئيس ترامب! بسبب قيامك بإعادة نشر التغريدة، فستتم مفاجأة محارب سابق هذا الصباح بهدية بقيمة 30 ألف، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي. تابعوني مباشرة على حسابي. شكرا".

وبالفعل، قام المليونير بقيادة سيارة من طراز شيفروليه من شيكاغو إلى تينيسي، ليمنحها لمحاربة سابقة تدعى لينا رامون، تعرضت إلى إصابة في الدماغ خلال قتالها في حرب أدت إلى حدوث عجز لديها، ، وفقاً لسكاي نيوز

وأشار بولتي إلى أنه سيستمر بالقيام بأعمال خيرية مماثلة يمنح فيها المصابين القدامى الهدايا والمساعدات بنفسه، لتصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا أن غيره من أصحاب الملايين أعربوا عن إعجابهم بهذه المبادرة ورغبتهم في القيام بها.