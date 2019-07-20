أنباء عن وفاة حسني مبارك بسبب أزمة قلبية - موت

تناقلت وسائل الاعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم السبت انباء عن وفاة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في أحد المشافي جراء أزمة قلبية تعرض لها.

ولكن سرعان ما خرج محامي حسني مبارك ونفي انباء الوفاة مؤكدا أن الرئيس المصري السابق حي يرزق ويمارس حياته بشكل طبيعي، طالبا من وسائل الاعلام التحلي بالدقة والموضوعية.

والرئيس محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك يبلغ من العمر 91 عاما هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للجيش.

وترددت أنباء وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك خلال الفترات الماضية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتبين أنها أنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة.