بوابة الحكومة المصرية.. التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2019/2020| رابط...

تبدأ بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لخدمات التنسيق فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020، للالتحاق بالكليات من طلاب القسمين العلمي والأدبي في العام الدراسي الجديد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الخميس 25 يوليو، ويستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير رابط بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية “tansik.gov.eg“، وتفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 علمي علوم

حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا المسئولة عن كل أعمال التنسيق، الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة 2019/2020 وهو أقل مجموع يمكن للطالب الحاصل عليه أن يسجل رغباته بتنسيق المرحلة الأولى، أما في حالة كان مجموع الطالب أقل من الحد الأدنى فينتظر التسجيل بالمرحلة الانية والتي تبدأ بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة مباشرة.

ومن المنتظر بداية من يوم الأحد أن يقوم طلاب القسم العلمي علوم الحاصلين على مجموع 398 درجة بحد أدنى أي نسبة 97.07% ومن حصلوا على مجموع أعلى أن يقوموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الأولى من القسم العلمي شعبة العلوم بالثانوية العامة 30 ألف و152 طالبا وطالبا ويتم توزيع الطلاب أصحاب المجموع الأعلى بالمرحلة الأولى في التنسيق للقسم العلمي علوم عادة على كليات القطاع الطبي التي تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وقد يتبقى للمرحلة الثانية أماكن شاغرة في كليات العلاج الطبيعي.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 علمي رياضة

وينخفض الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بالنسبة لطلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات عن القسم العلمي علوم حيث حدّدت اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى لهم في المرحلة الأولى هذا العام 389.5 درجة بنسبة 95% ولكن عددهم الإجمالي يصل إلى نصف عدد طلاب العلمي علوم في المرحلة الأولى تقريبا وذلك لأن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لقسم العلمي شعبة الرياضيات توزع الطلاب على كليات الهندسة فقط ويبلغ عددهم الإجمالي 14 ألف و690 طالبا وطالبة.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 علمي أدبي

أما المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 للقسم الأدبي فتضم عدد ضخم من الطلاب يقترب من المائة ألف وبالتحديد 98 ألف و471 طالب وطالبة، وتم تحديد الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تلك المرحلة من طلاب القسم الأدبي بـ328 درجة فقط وهو ما يعادل بالنسبة المئوية 80%، ولكن تنسيق القسم الأدبي يعني أن المرحلة الأولى لن تكون على عدد قليل من الكليات ولكن عدد قليل من طلاب القسم الأدبي وهم أصحاب المجموع المرتفع سيلتحقون بكليات القمة في القسم الأدبي وهي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، على أن يتم توزيع باقي الطلاب على الكليات بحسب المجموع والرغبات والحد الأدنى للالتحاق بكل كلية.

Advertisements

بوابة الحكومة المصرية للتسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020

ومثل كل السنوات السابقة ستتيح اللجنة العليا للتنسيق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2019/2020 لجميع الشعب وفي كل مراحل التنسيق من خلال بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وهي خدمة مجانية بالكامل يمكن للطالب الحصول عليها من المنزل فقط من خلال اتصال بالإنترنت وجهاز حاسب آلي، أو يمكنه الاستفادة من الخدمة مجانا أيضا ولكن من خلال معامل التنسيق المخصصة بالجامعات والمتواجد بها متخصصون في تلك العملية يساعدون الطالب على ترتيب الرغبات بشكل صحيح وطباعة الإيصال النهائي المكتوب فيه ترتيب الطالب لرغباته.

ومن خلال الرابط من هنا يمكنك الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لخدمات التنسيق والتي لن تستخدمها فقط في تسجيل الرغبات بل يمكنك الاستفادة منها أيضا في الاطلاع على تنسيق السنوات السابقة ومقارنته بمجموع درجاتك لأن التنسيق لا يختلف بنسب كبيرة جدا كل عام، وكانت بوابة الحكومة المصرية تتيح على مدار الفترة السابقة تسجيل اختبارات القدرات للكليات التي تتطلبها إلكترونيا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور بداية من التاسعة صباحا يوم الأحد الموافق 21 يوليو الذهاب إلى أقرب جامعة والاستدلال على معامل التنسيق لإنهاء إجراءات تسجيل الرغبات ويستمر العمل بهذه المعامل حتى الساعة الثالثة مساء، أم إذا أراد الطالب إتمام عملية التسجيل بنفسه فيمكنه اتباع الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنزل حيث يكون التسجيل متاحا على مدار اليوم وبدون مواعيد محددة.

قد يهمك:

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020.. بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

بالدرجات والنسبة| توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 علمي وأدبي.. مؤشرات تنسيق كليات الطب والهندسة والصيدلة والأسنان