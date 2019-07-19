مصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “must”، الأوراق المطلوبة للتقديم وتنسيق الكليات

يبحث طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن عن مصاريف الكليات و الجامعات الخاصة بمصر و المعتمدة من وزارة التعليم العالي، ويقدم لكم موقع “نجوم مصرية” كل المعلومات عن جامعة “must”، وقد أعلنت الوزارة عن الحد الأدني من الدرجات للقبول بالجامعات الخاصة 2020، وقد قررت الوزارة هذا العام وضع شروط صارمة بخصوص القبول بالكليات الخاصة، وأهم هذه الكليات هي: الطب البشري، الهندسة، طب أسنان، صيدلة، إعلام.

يذكر بأن طلاب الثانوية ينتظرون تسجيل رغباتهم بتنسيق الثانوية العامة 2019، ويمكنكم قراءة هذه المقالة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولي-و توقعات التنسيق”tansik” بكليات القمة، وهذه المقالة مجرد توقعات لتنسيق المرحلة الأولي.

وقد أنتهي الطلاب من أمتحان الدور الأولي يوم 3 يوليو، وقد أعتمد الوزير “طارق شوقي” جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات، والتي من المقرر أن تبداء يوم 18 من الشهر القادم.

الشروط و الأوراق المطلوبة للقبول بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “must”

وقد أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للإلتحاق بالجامعة، وهناك بعض الأوراق التي تطلبها الجامعة ومن الأوراق التي تطلبها جامعة must:

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6 صور شخصية ويجب أن تكون جديدة و مقاسها 4×6.

أصل شهادة الثانوية العامة .

صورة البطاقة الشخصية + صورة شهادة الميلاد و شهادة أصلية.

أستمارة سته جند + نموذج 2 جند للذكور فقط.

ويمكنكم الأطلاع علي الرابط الرسمي لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا لمعرفة المزيد عن تلك الجامعة.

تنسيق للقبول بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “must”

وقد وضعت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا الحد الأدني للقبول وهي:

كلية طب بشري 95%

كلية العلاج الطبيعي 90%

كلية صيدلة 90 %

كلية طب أسنان 90%

كلية الهندسة 80%

كلية الأعلام 60%

كلية اللغات و الترجمة 60%

كلية فنون تطبيقية 70%

كلية علوم الحاسب 70%

كلية الأقتصاد و العلوم السياسية 60%

كلية التكنولوجيا الحيوية 70%

كلية العلوم الصحية التطبيقية 70%

أي كلية أخري لم تذكر تقبل من 55%

مصاريف كلية طب و هندسة و صيدلة خاصة بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “must”

كليةالطب البشري مصاريفها 85000 جنية مصري.

كلية طب أسنان 65000 جنية مصري.

كلية الصيدلة 52000 جنية مصري.

كلية العلاج الطبيعي 45000 جنية مصري.

كلية الهندسة 41000 جنية مصري.

وتنشر لكم باقي مصاريف الكليات الأخري ويمكنكم ترك تعليق للمزيد من المعلومات