الاكثر مشاهدة اليوم - بعد تورطها في قضية "فيديوهات خالد يوسف".. من هي منى الغضبان؟

ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأدلت سيدة الأعمال منى الغضبان، مساء أمس، باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، في قضية "فيديوهات خالد يوسف"، قائلة إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. رصد"هُن" أبرز المعلومات عن"مني الغضبان" المتورطة في قضية الفيديوهات: - دراستها الأصلية هي القانون وحاصلة على شهاده ليسانس الحقوق. - حاصلة على دكتوراة في الصحة النفسية من جامعة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية. - سفيره في الأكادمية الدولية للتنمية الذاتية للدكتور صلاح الراشد. - "لايف كوتشينيج" في العلاقات، ومدربه في الوعي الأنثوي. - استشارى علاقات زوجية وأسرية ونفسية. - ممارس معتمد لعلم البايجومتري "طاقه الأشكال الهندسية" للعالم الدكتور المهندس إبراهيم كريم. - ممارس معتمد لتقنيات "peat Spritual technogy". - محلل معتمد للأصل النفسي للأمراض العضوية "meta health". - معالج شعوري لتطوير الوعي وتحرير المشاعر وإختبار الاستنارة الروحية "لسلافينكي". - مدرب معتمد في البرمجه اللغوية والعصبيه"NLP"من المركز الكندي بمونتريال. - ممارس للتنويم الإيحائي معتمد من مؤسسة "المايندكير" البريطانية. Advertisements - معالج معتمد بطاقة الحياة من المؤسسة الدولية بـ"الفلبين" للـ"ماستر تشوا كوك سوي". - معالج معتمد للعلاج البراني النفسي من المؤسسة الدولية بالفلبين. - ممارس معتمد لتقنيات "الأرهاتيك يوجا "من المؤسسه الدوليه بالفلبين. - ممارس متقدم لمنهج الطاقة الحيوية "الكيوبي QBE". - ممارس لبرمجة أعضاء الجسد ومنافذ الطاقة والهالة وبرمجة خلايا الجسم وتجديدها حسب منهج الكيوبي. - ممارس معتمد للعلاج بخط الزمن من "تاد جيمس" الجمعية الأمريكية. - عضوة في نادى" كايزن" لتطوير الذات، حاصلة على العديد من الدورات في التنميه البشرية وتطوير الذات بشهادات معتمدة. - حاصلة على دبلوم التوازن من المركز العالمي للتدريب "ICNLP". - ممارس العلاج بالنور الإلهي من مدرسه النور الإلهى بالمغرب. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تورطها في قضية "فيديوهات خالد يوسف".. من هي منى الغضبان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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