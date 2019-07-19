موعد نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول في العراق - مرفق رابط

تفقد وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات السيد علي مسعد الإبراهيمي، اليوم الأحد، عدداً من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية في يومها الثاني في مقر كلية الاسراء الجامعة.

وصرح رئيس اللجنة للمكتب الاعلامي ان الاسئلة الامتحانية ستكون من ضمن المنهاج والقضاء على الغش الالكتروني باحدث الاجهزة التي صنعتها الوزارة ذاتيا من أهم ما نركز عليه.

جاء هذا التصريح خلال زيارة تأتي للاطلاع على سير العملية الامتحانية في يومها الثاني اضافة الى الاطلاع على توفر الخدمات الأساسية لإنجاح العملية الامتحانية .

ودعا السيد الوكيل الطلبة الى استثمار جميع أوقاتهم واستغلالها في الدراسة في المواد الامتحانية المقبلة لتحقيق درجات عالية تضمن لهم معدل جيد يؤهلهم للدخول الى الجامعات التي يرغبون فيها لخدمة العراق الحبيب.

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