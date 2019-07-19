فيديو حلقة ريهام سعيد الاخيرة بعد مرضها - اخر حلقة

علقت الإعلامية لبني عسل على الأزمة الصحية التي تمر بها الإعلامية ريهام سعيد حاليًا، حيث انتشرت العديد من التقارير التي تؤكد خضوعها لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وأوضحت عسل على قناة "الحياة"، أن ريهام قدّمت وساهمت في أعمال خير كثيرة، معربة عن تمنياتها لها بالشفاء العاجل، وأن تعود مرة أخرى لاستكمال برنامج "صبايا".

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وتابعت عسل، أن فريق البرنامج تواصلوا مع ريهام للاطمئنان على صحتها، وأخبرتهم أن ستصبح أفضل وستعود لبرنامجها قريبًا، مضيفة: "ريهام كويسة وإن شاء الله تبقى كويسة.. وهي بتطمنكم وبتقولكم هي جايه قريب، وشدة وتزول وإن شاء الله ترجع وتنور مكانها".

يُذكر أنه خلال الساعات الماضية انتشرت العديد من التقارير تؤكد خضوع الإعلامية ريهام سعيد لعملية جراحية خطيرة جراء إصابتها ببكتيريا في الوجه. وذكرت التقارير أن تلك الجراحة كانت تمثل خطرا عليها، حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.

كما أن الأطباء يتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ لذا من المقرر أن تخضع ريهام لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الحد من انتشار تلك البكتريا ويصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.