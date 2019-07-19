السعودية: رابط التقديم لبرامج معهد الإدارة العامة 1440

طرح معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد برامج اعدادية لحملة الشهادة الثانوية للبنين والبنات.

رابط التقديم لبرامج معهد الإدارة العامة لحملة شهادة الثانوية العامة

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وتضمن اعلان معهد الإدارة العامة شروط القبول الخاصة لبرامج المعهد الإعدادية للحاصلين على الثانوية العامة من ضمنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية) أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج.

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ولا يقبل معهد الإدارة العامة الحاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

كما يشترط معهد الإدارة العامة ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن 35 سنة مع إجراء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة المقدمة من قبل المعهد.

وفي حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة لبرامج معهد الإدارة العامة ممن سبق لهم الالتحاق ببرامج اللغة الانجليزية وتم استبعاده من المعهد فإنه يشترط مضي سنة على الأقل من تاريخ استبعاده، بحسب "عرب نيوز".