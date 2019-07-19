نتائج التسريع 2019 لجميع الفصول في العراق

أعلنت وزارة التربية في العراق، اليوم الاحد، عن نتائج اسماء الطلبة المؤهلين في اختبارات التسريع للعام الدراسي 2019/2018.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة اليوم، (30 حزيران 2019)، انه "إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات وممثلية الوزارة في الاقليم، نرافق لكم طيا نتائج اختبارات التلاميذ والطلبة المؤهلين في اختبارات القدرات العقلية والتحصيلية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية للعام الدراسي 2018- 2019".

في سياق آخر، تشهد امتحانات الثانوية العامة في العراق، والتي تنطلق اليوم، أزمة سنوية كبيرة، معتسريب الأسئلة في بعضها، وهو ما دفع وزارة التربية إلى تشديد الإجراءات هذا العام.

وعقب الفضيحة التي تسببت فيها مجموعة من الشباب الذين اخترقوا، العام الماضي، صفحة وزير التربية العراقي السابق، محمد إقبال الصيدلي، ونشروا الأسئلة الخاصة بامتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي؛ آخر مراحل الدراسة قبل الجامعية، قبل يومين من موعد الامتحان.

يشار إلى أن وزارة التربية تقاتل حالياً من أجل منع تسرّب الأسئلة مجدداً، ومنع السخرية من عدم تمكّن الوزارة من الحفاظ على الملفات السرية المتعلقة بالامتحانات.