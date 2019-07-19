ما هو مرض الإعلامية ريهام سعيد ؟

يتابع الجمهور المصري آخر أخبار ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يسبب في الوفاة، حيث أعلنت المذيعة ريهام سعيد عن إصابتها بمرض خطير وهو بكتيريا الوجه، وطلبت من جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ومن المقرر أن تخضع ريهام سعيد لعملية جراحية لاستئصال هذه البكتيريا، حيث نشرت الإعلامية ريهام سعيد تعليقا على صفحتها الشخصية لموقع انستجرام تجيب فيه على سؤال: «لماذا ابتلاني الله»؟.

وأوضحت الاعلامية المصرية: «لماذا ابتلاني الله؟.. ابتلاك ليغفر لك،، ابتلاك ليرَي مدي تحمُلك و صبرك .. ابتلاك الله لأنَهُ يُحبك».

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وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

وأكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.