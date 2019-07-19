صور ريهام سعيد بعد مرضها - المرض البكتيري

كشف مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، واصفًا إياها بالمستقرة، وأن الأمر قد أخذ أكبر من حجمه، وتم تهويله.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن مقدمة برنامج "صبايا الخير"، قد اكتشفت إصابتها "ببكتيريا داخلية بالدم تسببت في مضاعفات في منطقة الوجه، وبالتحديد أسفل العين"، وذلك مصادفة، عند إجرائها لفحوصات طبية، كما اعتادت كل فترة لتطمئن جمهورها.

وأعلن المصدر، إلى أن ريهام قد "أجرت عملية في الوجه بالقرب من عينها"، وهي سليمة الآن، ولكنها بحاجة إلى راحة لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم ستعاود العمل مرة أخرى.

وكتبت ريهام سعيد، صباح اليوم، عبر حسابها على "إنستجرام"،: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا"، وهو ما أثار قلق متابعيها، وأدى لتداول شائعات عن إصابتها ببكتريا مميتة.

يشار إلى أن ريهام سعيد ليست أول شخصية مشهورة تشارك جمهورها حالتها المرضية عبر مواقع التواصل التجتماعي، ففي 24 أبريل الماضي، خرج الإعلامي شريف مدكور، وأعلن إصابته بورم سرطاني، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وبعدها أعلن إجرائه لجراحة ناجحة لإزالة الورم.