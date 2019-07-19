نادين نجيم ترد على الجمهور: يخرب بيتكم

عمدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للرد على جمهور الانستغرام الذي علقوا على صورتها الطبيعية وبشرتها التي بدت منهكة.

وكتبت نجيم:" شو هالتعليقات في بشرة بلا مسام .. في بشرة ما بتتعب بالعادي هيدا شيء طبيعي انا ماني شايفة غلط ولازن

ننبسط بشكلنا مين قال اني كاملة مش معقول فكرت في شي .. يخرب بيتكم".

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كانت نجيم قد نشرت صورة لها على حسابها الخاص على انستغرام معتمدةً مكياج صاخب بألوان حادة مع أحمر الشفاه وتركت شعرها منسدلاً.

وظهرت بشرتها في الصور منهكة ومتعبة وهي في اعتبار نجيم بشرة عادية وطبيعية متأثرة بالروتين اليومي، بحسب "صدى البلد".

