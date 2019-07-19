شاهد: أحمد السقا يفقد أعصابه أمام الكاميرات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو للفنان أحمد السقا، يجيب خلاله على أسئلة الصحفيين، حيث انفعل فجأة على أحدهم بينما كان يسأله عن حقيقة توقيعه عقدًا مع المنتج تامر مرسي وشركة سينرجي.

وسأل السقا الصحافي عن مصدر معلوماته ليجيبه بأن مواقع التواصل تتداول تلك الأخبار، الأمر الذي زاد من انفعال السقا ودفعه لوصف السؤال بـ”الثعباني”.

وأكد الفنان المصري أنه لم يوقع مع المنتج تامر مرسي، وأنه وقع مع المنتج صادق الصباحي موسمين انقضى منهما موسم بالفعل من خلال مسلسل “ولد الغلابة” الذي عرض في الموسم الرمضاني الأخير، ويتبقى موسم آخر.

ووجه السقا كلامه إلى الصحافي مسجلاً اعتراضه على طريقة طرح السؤال ناصحاً إياه في المستقبل بعدم انتهاج نفس الطريقة في الحوار.