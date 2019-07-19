ريهام سعيد تشكر جمهورها وتستعد للعلاج في أوروبا

بعد اعلان اصابتها بمرض جلدي خطير، عبّرت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها بالرسائل الداعمة لها من جمهورها.

وأكدت ريهام سعيد بأنها تستعد في الأيام المقبلة للسفر إلى احدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج مشيرةً إلى أن طبيبها المصري طلب منها المكوث في المنزل وعدم التعرض لأي ميكروبات حتى لا تتفاقم حالتها.

وصرحت ريهام سعيد عن سعادتها بالتفاف الجمهور حولها في محنتها عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحتها.

يذكر بأن الإعلامية المصرية قد خضعت مؤخراً لعملية جراحية دقيقة في الوجه بعد اصابتها ببكتيريا في وجهها، بحسب "فوشيا"، وقد تحدثت تقارير صحفية عن تداعيات مرض ريهام سعيد بأنه يؤدي لتساقط الجلد وضعفه الشديد خاصة حول العينين.

ويتخوّف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذا ستخضع لعلاج مكثّف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.