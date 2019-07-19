تراند اليوم : رد دنيا سمير غانم على فيديوهات خالد يوسف الجنسية وزج اسمها – وثيقة

فيديوهات انتشرت بعناوين كاذبة، محاولة لتشويه سمعة النجمة المصرية دنيا سمير غانم.

وكنا نشرنا التفاصيل، وطالبنا المعنيين بمنع مثل تلك الفيديوهات التي تسيء لدنيا في المركز الأول، ولكل نجمات مصر اللواتي يتم تداول سيرتهن في قضية خالد يوسف الجنسية، مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج والمحامية منى الغضبان.

لقراءة تفاصيل محاولة توريط دنيا في قضية خالد يوسف مع الوثائق فعلى اللينك أدناه

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لم نصدق الفيديوهات، ولا الأخبار عن دنيا، لأنها تصون نفسها وعائلتها وتحترم والديها وزوجها وابنتها، والأهم أنها تحترم نفسها قبل الجميع، وإن رأينا شيئاً خاطئاً عن دنيا بأعيننا فلا نصدّق، لأن لا من أخلاقها ولا من شيمها أن تبيع نفسها لأجل الشهرة أو لأجل دور معين، وهي التي عرفت النجومية منذ صغرها ولا تلهث وراء مخرج، بل الجميع يلهث وراءها ليستفيد من موهبته.

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اليوم، ردّت دنيا سمير غانم، بطريقة غير مباشرة، واستعانت بمثل شهير: (جميل أن يظن الناس بك خيراً.. والأجمل أن تكون خيراً مما يظنون)

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