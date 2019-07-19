لينك نتيجة التاسع الأساسي 2019 سوريا.. روابط نتائج التاسع موقع مجلس الوزراء ووزارة التربية السورية...

نتائج التاسع 2019 سوريا من المتوقع أن تظهر خلال ساعات، لكل طلاب الصف التاسع الأساسي في مدارس سوريا، ويرغبون في الاستعلام عن نتائجهم، وسيتم طرح نتائج الطلاب التاسع الأساسي بعد اعتماد النتيجة من جانب وزارة التربية، حيث قد أعلنت وزارة التربية سوريا، بأنه نتائج التاسع سوف تعلن ظهر اليوم لجمعةـ وسيتمكن كافة الطلاب من الحصول على النتيجة ودرجاتهم عبر موقع مجلس الوزراء أو موقع وزارة التربية السورية، والاستعلام يكون عن طريق رقم الاكتتاب.

نتيجة التاسع الأساسي 2019 سوريا

قامت وزارة التربية بنفي إظهار النتيجة حتى الآن، حيث قد تداولت الكثير من الأنباء حول ظهور النتيجة يوم الأربعاء الماضي، وهذا ما نفته الوزارة خلال تصريح رسمي لها، ونتيجة ضغط الطلاب على الموقع أدى إلى حدوث التلف له، وتعمل الوزارة والقسم الفني على إصلاح ذلك التلف، ولذلك طرحت الوزارة موقعين لإظهار نتيجة التاسع الأساسي حتى يتمكن كافة الطلاب من الحصول على النتيجة حيث تتمثل طريقة جلب النتيجة في الأتي:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية. آو الدخول على موقع مجلس الوزراء السوري. ثم إدخال رقم الاكتتاب للطالب. أو إدخال اسم الطالب والمدرسة التابع لها. وإدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب. ستظهر نتيجة التاسع عن طريق رقم الاكتتاب.

نتائج التاسع الأساسي سوريا 2019

ساعات قليلة تفصلنا على إعلان نتائج التاسع الأساسي في سوريا 2019، عن طريق رقم الاكتتاب والاسم، وسيكون ذلك من خلال الروابط المباشرة في أعلى المقال، الخاصة بوزارة التربية السورية moed.gov.sy وسوف نوافيكم بتفاصيل موعد صدور نتائج التاسع بتوقيت البلدان الأخرى،حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف التاسع التعليم الأساسي ظهر اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019.