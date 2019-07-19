ما حقيقة انفصال "أحلام" عن زوجها ؟

تساءل عدد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة انفصال الفنانة الاماراتية احلام عن زوجها رجل الاعمال مبارك الهاجري

وكان هاشتاق "انفصال أحلام عن زوجها" تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" ب 14 ألف تغريدة، خلال ساعات قليلة من إطلاقه ما دفع المغردين إلى التقصي حول حقيقة هذا الأمر من عدمه.

ما بين السخرية والجدية تناول الكثير من المغردين هاشتاق “انفصال أحلام”، حيث قال حساب يُدعى “عزيز”: “لا خير في من ضاع عمره في اللهث خلف أخبار الناس، فإذا سألته عن حاله قال بكل أسى (على حطّة يدك)، وإذا سألته عن أخبار الناس تراه يتكلم بكل شغف و حماس ”، وقال مغرد آخر: “دعوا الخلق للخالق”، بينما انشغل آخرون بمواساة “فنانة الخليج” والدعاء لها في محنتها إن صحت.





هذه ليست المرة الأولى التي تطال تلك الشائعة الفنانة “أحلام الشامسي” إذ انتشر هاشتاق باسم “طلاق أحلام” في مثل هذا التوقيت تقريبًا من العام الماضي، تحديدا يوم 5 يوليو 2018، وهو ما ردت عليه وقتها عبر “تويتر” قائلة: “يا صاحب الهاشتاق على الأقل سوّ هاشتاق لحفلتي في أمريكا المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه واجد”.

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ودائما ما تنشر الفنانة “أحلام” مقاطع فيديو وصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق علاقتها الطيبة والمحبة مع زوجها، من الكلام الرومانسي إلى الهدايا الباهظة ورحلاتهما الجميلة.

وكان آخر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو مقطع نشرته “أحلام” على “سناب شات”، يوثق ظهورها مع زوجها وهما يشجعان ابنهما “فاهد” على العزف على آلة العود، تحت تدريب الملحن السعودي ناصر الصالح.

وأثارت النجمة أحلام خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا على “تويتر”، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها، تظهر فيها نحيفة للغاية وبإطلالة مختلفة تمامًا عما اعتاده جمهورها من قبل. وفق "روتانا"