تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 الحد الأدنى للقبول بالجامعات ومواعيد التسجيل

نشرت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 أو الحد الأدنى للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فبعد أن تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019م الدور الأول يوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019م، فيأتي الدور الآن على التقدم للجامعات والكليات المتاحة للمرحلة الأولى للتنسيق وفقاً للحد الأدنى المعلن عنه من قبل الوزارة.

ولم يتم الإعلان فقط عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 أو الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية مرحلة أولى وفقط، وإنما أوضحت الوزارة مواعيد التقدم بـ تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني أو بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني، كما أعلنت أيضاً عن إرشادات وتعليمات هامة تتعلق بنظام التنسيق الإلكتروني للطلاب والطالبات، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالعناصر المذكورة، بالإضافة إلى إرفاق رابط دخول بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني tansik الرسمي.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019 بعد اعتمادها من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على ذلك فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019 أو تنسيق مرحلة أولى للثانوية العامة والقبول بالجامعات، ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة بشأن الحد الأدنى للشعبة العلمية والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية، فقد جاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات وعدد الطلاب بكل شعبة طبقاً لما هو مرفقاً بالجدول التالي:

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م الشعبة الدرجة النسبة عدد الطلاب 1 العلمية 398 درجة 97.07 % 30152 طالباً 2 الهندسية 389.5 درجة 95 % 14690 طالباً 3 الأدبية 328 درجة 80 % 98471 طالباً

ووفقاً للجدول الموضح من خلاله تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 أو الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2019 المرفق عالية، فإن مجموع الطلاب والطالبات بهذه المرحلة سوف يكون 143313 طالباً وطالبةً، أما عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب وطالبات الثانوية العامة العام الدراسي 2018-2019م، فقد تم تحديد موعد فتح باب استقبال طلبات تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وفقاً للمواعيد المرفقة بالنقاط التالية:

سيتم فتح باب تسجيل الرغبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 21 يوليو 2019م.

يستمر تقديم المرحلة الأولى للثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019م.

تعليمات هامة حول موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية tansik

أرفقت وزارة التعليم العالي في بيانها تعليمات وإرشادات هامة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات والموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله تقديم وتسجيل رغبات الطلاب والطالبات إلكترونياً، أو الطريقة الأخرى لتسجيل الرغبات التي تتم من خلال معامل الحاسبات بالجامعات، والمواعيد الخاصة بإدخال الرغبات، ومميزات خدمة التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية الرسمية وغيرهم من الأمور الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية: