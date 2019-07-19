نتائج الصف التاسع 2019 ” الإعدادية الشرعية “برقم الاكتتاب عبر موقع moed.gov.sy وزارة...

تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج شهادة التاسع 2018 ” الإعدادية الشرعية أو العامة ” خلال اليوم عبر موقع moed.gov.sy/site، وذلك بعدما انتهت جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات، وحيث أن نتيجة شهادة الصف التاسع 2018 سوريا تشغل بال الكثيرين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضا، ونحن سوف نرصد إليكم جميع المعلومات التي تصدرها وزارة التربية السورية، ونشير أنه من المحتمل صدور نتائج التاسع 2018 خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 10-6-2018.

قد يكون الانتظار صعب علي جميع الطلاب، لذا فور رفع نتائج الصف التاسع 2018 سوف يتمكن جميع الطلبة والطالبات الاستعلام حسب رقم الاكتتاب والاسم، وقد تكون وزارة التربية السورية تحسم درجات الطلاب داخل الكشوف النهائية وتحديد قوائم أسماء الأوائل الذي سيتم تكريمهم خلال حفل رسمي وتشجيع الطلاب على مزيد من التفوق.

نتائج الشهادة الإعدادية 2018

سيتم اعتماد نتائج شهادة الصف التاسع 2018 سوريا جميع المحافظات في آن واحد خلال الساعات القادمة بقلم السيد هزوان الوز، ورفعها مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، حيث سوف يقوم الطلاب بالاستعلام بطريقة سهلة وبسيطة لتعرف على جميع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد الدراسية الممتحنة وذلك لجميع المحافظات : دمشق طرطوس حلب واللاذقية وحلب وأدلب وسوريا وغيرها من المحافظات.

نتيجة الصف التاسع 2018

ننشر صدور نتيجة الصف التاسع 2018 فور صدورها، وعلى الرغم من أن محافظات سوريا سوف تتعرف على النتيجة في آن واحد مما يجعل هناك ضغط على موقع وزارة التربية السورية مما يشير أنه سيتم مساعدة طلابنا الأعزاء فالحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال كتابة رقم الاكتتاب والمحافظة والاسم بتعليق أسفل المقال ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.

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سوف نبدأ ساعات اليوم بمساعدة طلابنا في الاستعلام عن نتائج الصف التاسع فور صدورها مباشرة عبر موقع الوزارة ولكنها حتى الآن لم تنشر ويمكنك المحاولة بعد قليل أو تسجيل رقم الاكتتاب الخاص بك لنوافيك بالنتيجة فور ظهورها,.

صرحت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية سوريا 2018 يوم الإثنين ووسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتيجة خلال ساعات.

يكون موقع وزارة التربية السورية بوابة نتائج الطلاب الموقع الرسمي لمعرفة علامات نتائج الصف التاسع 2018 للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية برقم الاكتتاب والاسم فور صدورها عقب تصريحات أمس.

تم اعتماد نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والعامة 2018 سوريا برقم الاكتتاب الآن ” سجل محافظتك ورقم الاكتتاب بتعليق للحصول على النتيجة بالتوفيق لجميع الطلاب.